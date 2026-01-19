Стармер в беседе с Трампом назвал введение пошлин неверным шагом

В заявлении было указано, что премьер-министр провёл серию телефонных переговоров с несколькими лидерами. В частности, он общался с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. После этого он поговорил с американским лидером и отметил, что введение пошлин против союзников, стремящихся обеспечить коллективную безопасность НАТО, является ошибочным решением.
«Он сказал, что введение пошлин против союзников из-за того, что они пытаются обеспечить коллективную безопасность НАТО, является неверным шагом», — указано в заявлении.
Ранее Стармер назвал несправедливым решение США ввести пошлины против восьми европейских стран из-за Гренландии. Премьер подчеркнул, что меры Вашингтона подрывают принцип коллективной безопасности НАТО. Он добавил, что будущее Гренландии определяется её жителями и датчанами, а безопасность Арктики важна для всего альянса. Стармер отметил, что пошлины против союзников создают препятствия для диалога и могут осложнить стратегическое сотрудничество в НАТО.
