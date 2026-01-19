Стармер в беседе с Трампом назвал введение пошлин неверным шагом

В заявлении было указано, что премьер-министр провёл серию телефонных переговоров с несколькими лидерами. В частности, он общался с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. После этого он поговорил с американским лидером и отметил, что введение пошлин против союзников, стремящихся обеспечить коллективную безопасность НАТО, является ошибочным решением.