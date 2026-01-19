В Черниговской области повреждён энергообъект, населённые пункты обесточены

Ранее Life.ru писал, что на Украине могут быть введены чрезвычайно длительные графики отключения электроэнергии, достигающие более 16 часов в сутки. Как сообщил директор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко, в настоящее время Киев живёт в режиме аварийных отключений: ориентировочно три часа со светом и десять часов без электричества.