В Черниговской области повреждён энергообъект, населённые пункты обесточены

«Повреждён важный энергообъект в Корюковском районе. Обесточен ряд населённых пунктов», — указано в публикации, размещённой в Telegram-канале компании.
Энергетики не стали раскрывать подробности происшествия. Не уточняется, какой именно объект был выведен из строя, сколько потребителей и в каких конкретно населённых пунктах временно прекращена подача электроэнергии.
Ранее Life.ru писал, что на Украине могут быть введены чрезвычайно длительные графики отключения электроэнергии, достигающие более 16 часов в сутки. Как сообщил директор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко, в настоящее время Киев живёт в режиме аварийных отключений: ориентировочно три часа со светом и десять часов без электричества.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.