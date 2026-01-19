Президент Сирии на переходный период аш-Шараа отменил визит в ФРГ

Согласно первоначальному плану, визит сирийского лидера в Берлин был намечен на 20 января. В ходе поездки аш-Шараа должен был провести переговоры с федеральным президентом ФРГ Вальтером Штайнмайером, канцлером Фридрихом Мерцем, а также с представителями немецкого бизнес-сообщества. Агентство не приводит информацию о причинах отмены визита.
Это должна была стать первая поездка аш-Шараа в Германию с момента его вступления в должность 8 декабря 2024 года. Ранее глава переходной администрации Сирии уже посетил с официальными визитами ряд стран, включая США, Россию и Францию.
Ранее Ахмед аш-Шараа одобрил новое перемирие с курдскими силами, которое предусматривает прекращение огня по всей линии фронта. Соглашение обязывает курдскую коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС) отступить на восточный берег Евфрата. Кроме того, под контроль сирийских властей возвращаются нефтяные и газовые месторождения в Дейр-эз-Зоре, занятые правительственными войсками.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.