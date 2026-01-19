Кошта созывает внеочередное заседание Евросовета из-за ситуации с Гренландией

Ранее Трамп объявил о введении с 1 февраля 2026 года 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Размер пошлин планируется увеличить до 25% в июне и сохранять до достижения соглашения по покупке Гренландии. В Евросоюзе рассматривают возможность введения ответных пошлин на американские товары на общую сумму 93 миллиарда евро. Согласно данным FT, перечень возможных пошлин был подготовлен ещё в 2025 году, но окончательное решение отложено до 6 февраля, чтобы избежать полномасштабной торговой войны.