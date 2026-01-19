Ричмонд
Кошта созывает внеочередное заседание Евросовета из-за ситуации с Гренландией

Председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Совета стран ЕС в ближайшие дни из-за ситуации с Гренландией. Решение принято на фоне недавнего заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин против ряда европейских государств.

Источник: Life.ru

«Учитывая значимость последних событий и в целях дальнейшей координации, я принял решение созвать внеочередное заседание Европейского совета в ближайшие дни», — написал Кошта на своей странице в соцсети X.

По его словам, страны ЕС готовят совместный ответ на действия США.

Ранее Трамп объявил о введении с 1 февраля 2026 года 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Размер пошлин планируется увеличить до 25% в июне и сохранять до достижения соглашения по покупке Гренландии. В Евросоюзе рассматривают возможность введения ответных пошлин на американские товары на общую сумму 93 миллиарда евро. Согласно данным FT, перечень возможных пошлин был подготовлен ещё в 2025 году, но окончательное решение отложено до 6 февраля, чтобы избежать полномасштабной торговой войны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

