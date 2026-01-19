На Украине графики отключений света могут превышать 16 часов в сутки

Ранее сообщалось, что в Херсонской области из-за технического сбоя на подстанции в Запорожской области отключено электричество в 23 населённых пунктах и двух селах Генического округа. Неполадки затронули Великолепетихский и Горностаевский округа, а также сёла Геническая Горка и Счастливцево в Геническом муниципальном образовании.