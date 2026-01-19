Ричмонд
На Украине графики отключений света могут превышать 16 часов в сутки

На Украине могут быть введены чрезвычайно длительные графики отключения электроэнергии, достигающие более 16 часов в сутки. Об этом в воскресенье сообщил директор энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.

Источник: Life.ru

16 января министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли страны.

«За выходные — без принципиальных изменений. График вероятных отключений неактуален. При ограничениях в 5 очередей из 6 отключения могут длиться более 16 часов», — написал Коваленко в своих социальных сетях.

По его словам, Киев в настоящее время живёт в режиме аварийных отключений: ориентировочно три часа со светом и десять часов без электричества.

«Станет лучше? Пока сказать сложно. Нам точно нужно пережить эти сильные морозы, с потеплением потребление должно уменьшиться», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области из-за технического сбоя на подстанции в Запорожской области отключено электричество в 23 населённых пунктах и двух селах Генического округа. Неполадки затронули Великолепетихский и Горностаевский округа, а также сёла Геническая Горка и Счастливцево в Геническом муниципальном образовании.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.