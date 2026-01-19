Ричмонд
Депутат ФРГ потребовал вернуть ядерное оружие из-за угроз Трампа

Германия должна обладать собственным ядерным оружием, так как договоренность о передаче ответственности за защиту Европы американскими военными прекращает действовать после заявлений Дональда Трампа о притязаниях на Гренландию. Об этом заявил депутат бундестага Кай Готтшальк, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Член Федеративного собрания, представляющий партию «Альтернатива для Германии», записал видеоролик с призывом вооружить ФРГ ядерным оружием в соцсети X. В своем обращении депутат уточнил, что план американского лидера по захвату датского острова положил конец дружбе между странами. Кай Готтшальк уточнил, что стремление Вашингтона получить Гренландию продемонстрировало главенство интересов отдельных государств над принципами союзничества. Политик отметил, что интересы США и стран ЕС отличаются.

«Именно поэтому мы должны вернуть оборону и безопасность Европы в свои руки», — приводит слова Готтшалька «Лента.ру».

Депутат уточнил, что Европе требуется не только ядерное и современное оружие, но и мощная армия, и подготовленные солдаты. По словам политика, это усиление обороноспособности необходимо, чтобы другие страны понимали «бесперспективность» нападения на европейскую территорию. Он добавил, что формирование единого оборонного союза для стран ЕС невозможно из-за политических разногласий и исторического раскола. Готтшальк выразил уверенность, что каждая страна, в том числе Германия, должны обеспечить себе «стратегический суверенитет».

Ранее Politico обратило внимание на позицию Евросоюза в ситуации с притязаниями США на Гренландию. По мнению издания, ЕС стремительно теряет стратегическую и политическую значимость из-за зависимости от США. В дальнейшем это может привести к изоляции европейских стран.

