Депутат ФРГ потребовал вернуть ядерное оружие из-за угроз Трампа

Депутат уточнил, что Европе требуется не только ядерное и современное оружие, но и мощная армия, и подготовленные солдаты. По словам политика, это усиление обороноспособности необходимо, чтобы другие страны понимали «бесперспективность» нападения на европейскую территорию. Он добавил, что формирование единого оборонного союза для стран ЕС невозможно из-за политических разногласий и исторического раскола. Готтшальк выразил уверенность, что каждая страна, в том числе Германия, должны обеспечить себе «стратегический суверенитет».