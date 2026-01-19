СМИ: лидеры ЕС избавляются от материалов по Украине перед форумом в Давосе

«Лидеры ЕС и их делегации, которые собираются встретить Трампа и американских чиновников… в Давосе, разрывают аналитические материалы по Украине и заменяют их на… “кнуты и пряники” — то, как Брюссель отреагирует в случае введения пошлин, а вместе с этим и предложения снизить напряженность , — говорится в сообщении издания.
Газета уточняет, что советники по нацбезопасности западных стран должны были обсудить в понедельник в Давосе тему Украины, теперь же встреча будет посвящена Гренландии.
Издание Politico также указывает на то, что вопрос урегулирования на Украине ушел на второй план из-за ситуации вокруг острова.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.