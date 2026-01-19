Трамп больше не считает нужным думать о мире

Трамп также усомнился в праве Дании на владение Гренландией, поскольку та якобы не смогла защитить остров от России и Китая. Кроме того, американский лидер утверждал, что сделал для НАТО «больше, чем кто-либо другой с момента ее основания», и на основании этого потребовал у альянса «сделать что-нибудь для США». «Мир не будет в безопасности, если у нас не будет полного и всеобъемлющего контроля над Гренландией», — подытожил Трамп.