Бабиш предположил, что уже «слишком поздно» для переговоров с Россией

В начале января 2026 года премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что Европе пора начать переговоры с Россией, однако для этого нужно выработать общую для всех стран позицию. По словам политика, если Европа будет говорить только с одной стороной конфликта, ее вклад в переговорах «окажется ограниченным». До этого о намерении поговорить с Владимиром Путиным заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.