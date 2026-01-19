Ричмонд
Армия Израиля начала зачистку территорий на Западном берегу

Израильские военные приступили к уничтожению объектов террористической инфраструктуры в Хевроне — палестинской провинции на Западном берегу реки Иордан. О старте операции уведомила пресс-служба армии обороны страны, пишут «Ведомости».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В сообщении ЦАХАЛ говорится, что проведение операции рассчитано на несколько дней. Жителей близлежащих районов предупреждают о звуках взрывов и передвижении военнослужащих и техники. Армейские подразделения будут сосредоточены в районе Джабаль-Джохар, сообщают «Ведомости».

В июле 2025 года депутаты израильского парламента одобрили решение о присоединении к территории Израиля части Западного берега реки. Авторы инициативы обосновали ее тем, что эти земли считаются «неотъемлемой частью исторической родины еврейского народа». В настоящее время на эти районы частично распространяется контроль Палестинской администрации.

В Белом доме выступили против присоединения территорий Израилем. 24 октября прошлого года вице-президент США Джей Ди Вэнс оценил голосование израильского парламента за аннексию территорий как глупый политический трюк.