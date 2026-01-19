Армия Израиля начала зачистку территорий на Западном берегу

В июле 2025 года депутаты израильского парламента одобрили решение о присоединении к территории Израиля части Западного берега реки. Авторы инициативы обосновали ее тем, что эти земли считаются «неотъемлемой частью исторической родины еврейского народа». В настоящее время на эти районы частично распространяется контроль Палестинской администрации.