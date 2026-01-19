Ричмонд
На выборах президента в Португалии установили два рекорда

В Португалии во время выборов президента зафиксировано два исторических максимума: на пост главы государства претендовали 11 кандидатов, и впервые за последние 40 лет избиратели не смогли выбрать победителя в первом туре, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Голосование состоялось 18 января. По данным португальских СМИ, большинство голосов — 31,1% — набрал представитель Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру. На втором месте — праворадикал от партии «Хватит!» Андре Вентура. За него проголосовали 23,5% португальцев, сообщает «Интерфакс».

Эти два кандидата продолжат борьбу за президентский пост во втором туре, который намечен на 8 февраля. Победитель должен получить более 50% голосов избирателей.

Последние 40 лет в Португалии президент определялся в первом туре голосования. В 2026 году гражданам страны было сложно сделать выбор из-за большого числа претендентов.