На выборах президента в Португалии установили два рекорда

Голосование состоялось 18 января. По данным португальских СМИ, большинство голосов — 31,1% — набрал представитель Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру. На втором месте — праворадикал от партии «Хватит!» Андре Вентура. За него проголосовали 23,5% португальцев, сообщает «Интерфакс».
Эти два кандидата продолжат борьбу за президентский пост во втором туре, который намечен на 8 февраля. Победитель должен получить более 50% голосов избирателей.
Последние 40 лет в Португалии президент определялся в первом туре голосования. В 2026 году гражданам страны было сложно сделать выбор из-за большого числа претендентов.