Sweden Herald: США тайно пытались получить информацию о военных объектах в Гренландии

В статье говорится, что в январе прошлого года США пытались заставить датских коллег в Гренландии передать информацию о военных объектах, портах и авиабазах на острове. Американский военный чиновник каждые шесть дней запрашивал у Арктического командования (датского военного командования в Гренландии) информацию об инфраструктуре острова.
Утверждается, что контакты проходили вне обычных каналов, таких как Министерство иностранных дел, Министерство обороны и датские военные. США пытались собрать конфиденциальную информацию о военных объектах, портах и авиабазах Гренландии, не информируя Копенгаген. Неизвестно, получили ли Соединенные Штаты запрошенную информацию и в каком объеме.
Посольство США в Копенгагене сообщило Berlingske, что тот факт, что «США вступают в диалог с партнерами в Гренландии и Дании, не должен вызывать удивления», учитывая общие интересы в области безопасности в Арктике.
Датские власти расценили такое поведение США как тревожное. Они опасаются, что это может быть связано с планированием США давления на Гренландию на случай непредвиденных обстоятельств или даже военных действий.