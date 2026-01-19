Sweden Herald: США тайно пытались получить информацию о военных объектах в Гренландии

В статье говорится, что в январе прошлого года США пытались заставить датских коллег в Гренландии передать информацию о военных объектах, портах и авиабазах на острове. Американский военный чиновник каждые шесть дней запрашивал у Арктического командования (датского военного командования в Гренландии) информацию об инфраструктуре острова.