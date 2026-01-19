Тарифы как оружие: зачем Трамп усиливает давление на Европу

Дональд Трамп объявил о введении с 1 февраля 10% пошлин на все товары из восьми европейских стран, являющихся членами НАТО. Президент США предупредил, что с 1 июня текущего года размер пошлин повысится до 25% и будет сохраняться до тех пор, пока не будет заключена сделка по Гренландии. Что стоит за решением Трампа по вводу пошлин, и как дальше будет развиваться ситуация вокруг острова — подробнее в материале редакции Новостей Mail.