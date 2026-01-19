Тарифы как оружие: зачем Трамп усиливает давление на Европу

США намерены продавить европейцев по Гренландии и будут использовать для этого любые доступные им средства. Такое мнение высказал политолог Юрий Баранчик, ссылаясь на заявление министра финансов США Скотта Бессента в интервью NBC News.
В частности, глава американского Минфина рассказал, что США не отступят в вопросе захвата Гренландии, а Европа слишком слаба, чтобы обеспечить свою безопасность.
Бессент обосновал претензии Трампа на Гренландию, приведя три аргумента: необходимость защиты острова от растущего влияния России и Китая, планы по размещению там системы ПРО «Золотой купол» и непоследовательную энергетическую политику Европы, которая, по его мнению, «финансировала российскую агрессию против Украины».
На вопрос о выборе между Гренландией и НАТО Бессент не дал прямого ответа, но дал понять, что Европа зависит от США, так как именно Соединенные Штаты по-прежнему главный спонсор НАТО.
Похоже, США действительно намерены продавить европейцев по Гренландии и будут использовать для этого любые доступные им средства.
Решение Дональда Трампа использовать пошлины как инструмент давления в вопросе с Гренландией интересно не само по себе, считает американист Роман Романов.
Карательная мера направлена на изменение поведения государства или группы государств. Просто на этот раз объектом американских мер могут стать союзники США. Хотя и это не впервой.
Аналитик обращает внимание, что необходимость введения пошлин в этот раз Трамп обосновал вопросами нацбезопасности, а не экономической политики страны. Он также отмечает, что Верховный суд пока не вынес решение по пошлинам. И возможно, не поддержит президента США — в 2025 году инстанция уже принимала решения, противоречащие повестке Трампа.
Но даже если итоговое решение будет не в пользу Трампа, это вряд ли сильно ограничит его возможность вводить пошлины, уверен эксперт.
Нынешняя эскалация, вероятно, сойдет на нет, считает политолог Дмитрий Новиков. Он поясняет, политика вокруг Гренландии — типичная психологическая игра Трампа.
Показательно, что «вылезла» Гренландия сразу же после удачной авантюры в Венесуэле — с надеждой психологически передавить всех на волне момента — администрация Трампа сильна, брутальная, готова на все, может все. Европейцы своей строптивостью демонстрируют, что на провокацию не поддаются и сбивают пост-венесуэльский шлейф.
Он поясняет, что для Трампа основная задача — вписаться в политический цикл, пока есть республиканское большинство в Конгрессе. Гренландский кейс может стать сильным аргументом на выборах, но у Трампа остается мало времени на изменение статуса острова.