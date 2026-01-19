Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарифы как оружие: зачем Трамп усиливает давление на Европу

Дональд Трамп объявил о введении с 1 февраля 10% пошлин на все товары из восьми европейских стран, являющихся членами НАТО. Президент США предупредил, что с 1 июня текущего года размер пошлин повысится до 25% и будет сохраняться до тех пор, пока не будет заключена сделка по Гренландии. Что стоит за решением Трампа по вводу пошлин, и как дальше будет развиваться ситуация вокруг острова — подробнее в материале редакции Новостей Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

США намерены продавить европейцев по Гренландии и будут использовать для этого любые доступные им средства. Такое мнение высказал политолог Юрий Баранчик, ссылаясь на заявление министра финансов США Скотта Бессента в интервью NBC News.

В частности, глава американского Минфина рассказал, что США не отступят в вопросе захвата Гренландии, а Европа слишком слаба, чтобы обеспечить свою безопасность.

Бессент обосновал претензии Трампа на Гренландию, приведя три аргумента: необходимость защиты острова от растущего влияния России и Китая, планы по размещению там системы ПРО «Золотой купол» и непоследовательную энергетическую политику Европы, которая, по его мнению, «финансировала российскую агрессию против Украины».

На вопрос о выборе между Гренландией и НАТО Бессент не дал прямого ответа, но дал понять, что Европа зависит от США, так как именно Соединенные Штаты по-прежнему главный спонсор НАТО.

Похоже, США действительно намерены продавить европейцев по Гренландии и будут использовать для этого любые доступные им средства.

Юрий Баранчик
политолог

Решение Дональда Трампа использовать пошлины как инструмент давления в вопросе с Гренландией интересно не само по себе, считает американист Роман Романов.

Карательная мера направлена на изменение поведения государства или группы государств. Просто на этот раз объектом американских мер могут стать союзники США. Хотя и это не впервой.

Роман Романов
американист, преподаватель РГГУ

Аналитик обращает внимание, что необходимость введения пошлин в этот раз Трамп обосновал вопросами нацбезопасности, а не экономической политики страны. Он также отмечает, что Верховный суд пока не вынес решение по пошлинам. И возможно, не поддержит президента США — в 2025 году инстанция уже принимала решения, противоречащие повестке Трампа.

Но даже если итоговое решение будет не в пользу Трампа, это вряд ли сильно ограничит его возможность вводить пошлины, уверен эксперт.

Нынешняя эскалация, вероятно, сойдет на нет, считает политолог Дмитрий Новиков. Он поясняет, политика вокруг Гренландии — типичная психологическая игра Трампа.

Показательно, что «вылезла» Гренландия сразу же после удачной авантюры в Венесуэле — с надеждой психологически передавить всех на волне момента — администрация Трампа сильна, брутальная, готова на все, может все. Европейцы своей строптивостью демонстрируют, что на провокацию не поддаются и сбивают пост-венесуэльский шлейф.

Дмитрий Новиков
доцент НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН

Он поясняет, что для Трампа основная задача — вписаться в политический цикл, пока есть республиканское большинство в Конгрессе. Гренландский кейс может стать сильным аргументом на выборах, но у Трампа остается мало времени на изменение статуса острова.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше