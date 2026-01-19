Депутаты ЛДПР Башкирии присоединились к Всероссийскому приему граждан

Депутат Государственной Думы Иван Сухарев, депутаты Государственного Собрания — Курултая РБ, городских и районных советов, а также сельских поселений вышли на прямой диалог с жителями республики. Главная цель таких встреч — не просто выслушать каждого человека, а оказать реальную помощь, используя все инструменты депутатского контроля.
Традиционно значительный блок обращений касался сферы жилищно-коммунального хозяйства. Жители республики жалуются на:
— необоснованное завышение платы за содержание жилья и общедомовые нужды;
— затягивание сроков капитального ремонта подъездов;
— некачественную уборку снега с дорог и тротуаров. Особое внимание в ходе приема было уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей. Депутаты приняли обращения, связанные с поиском военнослужащих и защитой их законных прав.
Также в повестке приема остро стояли вопросы:
— транспортной доступности: отсутствие регулярных автобусных рейсов и запущенное состояние остановок в сельской местности,
— трудовых прав: сложности с трудоустройством людей с ограниченными возможностями здоровья и неисполнение судебных решений работодателями.️По итогам приёмов все обращения будут взяты на контроль: депутатские запросы подготовлены и направлены в профильные ведомства для принятия необходимых мер.