Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты ЛДПР Башкирии присоединились к Всероссийскому приему граждан

16 и 17 января по поручению Председателя ЛДПР Леонида Эдуардовича Слуцкого прошел Всероссийский прием граждан депутатами ЛДПР всех уровней.

Источник: Башкортостанское региональное отделение ЛДПР

Депутат Государственной Думы Иван Сухарев, депутаты Государственного Собрания — Курултая РБ, городских и районных советов, а также сельских поселений вышли на прямой диалог с жителями республики. Главная цель таких встреч — не просто выслушать каждого человека, а оказать реальную помощь, используя все инструменты депутатского контроля.

Традиционно значительный блок обращений касался сферы жилищно-коммунального хозяйства. Жители республики жалуются на:

— необоснованное завышение платы за содержание жилья и общедомовые нужды;

— затягивание сроков капитального ремонта подъездов;

— некачественную уборку снега с дорог и тротуаров. Особое внимание в ходе приема было уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей. Депутаты приняли обращения, связанные с поиском военнослужащих и защитой их законных прав.

Также в повестке приема остро стояли вопросы:

— транспортной доступности: отсутствие регулярных автобусных рейсов и запущенное состояние остановок в сельской местности,

— трудовых прав: сложности с трудоустройством людей с ограниченными возможностями здоровья и неисполнение судебных решений работодателями.️По итогам приёмов все обращения будут взяты на контроль: депутатские запросы подготовлены и направлены в профильные ведомства для принятия необходимых мер.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше