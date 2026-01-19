Ричмонд
Экс-соратник раскритиковал методы Трампа по захвату Гренландии

Бывший вице-президент США Майк Пенс выступил в телеэфире с критикой американского лидера Дональда Трампа из-за его политики в отношении Гренландии. По словам экс-соратника нынешнего главы Белого дома, методы, которые используются для захвата автономного острова в составе Дании, являются неэффективными и могут привести к неожиданному эффекту, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В беседе с журналистом программы State of the Union на CNN Пенс признал, что США заинтересованы в получении контроля над Гренландией, но акцентировал внимание на том, что позиция Вашингтона способна негативно повлиять на отношения с европейскими странами.

«Я действительно думаю, что нынешняя позиция, которая, я надеюсь, изменится и ослабнет, угрожает разрушить эти прочные отношения не только с Данией, но и со всеми нашими союзниками по НАТО», — приводит слова политика «Лента.ру».

Майк Пенс уточнил, что видит проблему не в цели Дональда Трампа, а в способе ее достижения. Он отметил, что президент США в этой ситуации ссылается на сомнительные конституционные полномочия и задирает торговые пошлины на продукцию стран Европы, забывая, что они являются союзниками Вашингтона по НАТО.

Ранее стало известно, что Евросоюз 22 января планирует провести внеочередное заседание Совета стран ЕС. Темой встречи станут притязания США на Гренландию и введение пошлин против европейских стран.

