Экс-соратник раскритиковал методы Трампа по захвату Гренландии

Майк Пенс уточнил, что видит проблему не в цели Дональда Трампа, а в способе ее достижения. Он отметил, что президент США в этой ситуации ссылается на сомнительные конституционные полномочия и задирает торговые пошлины на продукцию стран Европы, забывая, что они являются союзниками Вашингтона по НАТО.