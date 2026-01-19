Экс-соратник раскритиковал методы Трампа по захвату Гренландии

В беседе с журналистом программы State of the Union на CNN Пенс признал, что США заинтересованы в получении контроля над Гренландией, но акцентировал внимание на том, что позиция Вашингтона способна негативно повлиять на отношения с европейскими странами.
Майк Пенс уточнил, что видит проблему не в цели Дональда Трампа, а в способе ее достижения. Он отметил, что президент США в этой ситуации ссылается на сомнительные конституционные полномочия и задирает торговые пошлины на продукцию стран Европы, забывая, что они являются союзниками Вашингтона по НАТО.
Ранее стало известно, что Евросоюз 22 января планирует провести внеочередное заседание Совета стран ЕС. Темой встречи станут притязания США на Гренландию и введение пошлин против европейских стран.