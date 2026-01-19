«Политические условия больше не будут способствовать перезагрузке отношений между США и Россией. Именно поэтому Трамп, несмотря на неоднократные препятствия, все еще полон решимости добиваться мира на Украине», — говорится в публикации.
В материале подчеркнули, что Вашингтону необходимо восстановление отношений с Москвой, поскольку он не желает сближения России с Китаем.
В декабре прошлого года бывший советник Трампа Джордж Пападопулос в интервью РИА Новости подчеркнул необходимость нормализации отношений Соединенных Штатов с Россией на фоне отмены санкций против президента Сирии на переходный период.
В октябре спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной в ходе своего визита в США в октябре. Дмитриев охарактеризовал встречу как доказательство того, что среди американцев есть те, кто выступают за диалог с Россией и хотят понять российскую позицию.