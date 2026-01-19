Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ рассказали, что задумал Трамп в отношении России

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп миром на Украине хочет добиться перезагрузки отношений с Россией, пишет Politico.

Источник: Reuters

«Политические условия больше не будут способствовать перезагрузке отношений между США и Россией. Именно поэтому Трамп, несмотря на неоднократные препятствия, все еще полон решимости добиваться мира на Украине», — говорится в публикации.

В материале подчеркнули, что Вашингтону необходимо восстановление отношений с Москвой, поскольку он не желает сближения России с Китаем.

В декабре прошлого года бывший советник Трампа Джордж Пападопулос в интервью РИА Новости подчеркнул необходимость нормализации отношений Соединенных Штатов с Россией на фоне отмены санкций против президента Сирии на переходный период.

В октябре спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной в ходе своего визита в США в октябре. Дмитриев охарактеризовал встречу как доказательство того, что среди американцев есть те, кто выступают за диалог с Россией и хотят понять российскую позицию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше