Aktuality: Фицо заявил, что Словакия не «брюссельский попугай»

По итогам встречи Фицо в видеообращении в соцсети Х отверг заявления СМИ о международной изоляции Словакии и объявил о прогрессе в проекте новой атомной электростанции. Он указал на свои недавние поездки в Китай, Россию и теперь в США. «За год я встречался со всеми мировыми лидерами. Вероятно, международная изоляция выглядит совсем не так, как это изображает оппозиция», — заключил Фицо.