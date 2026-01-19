Aktuality: Фицо заявил, что Словакия не «брюссельский попугай»

Встреча, на которой также присутствовали министры иностранных дел обеих стран, прошла в неформальной обстановке в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. По словам Фицо, такой формат в дипломатии является проявлением высокого уважения и доверия, пишет словацкое издание Aktuality.
По итогам встречи Фицо в видеообращении в соцсети Х отверг заявления СМИ о международной изоляции Словакии и объявил о прогрессе в проекте новой атомной электростанции. Он указал на свои недавние поездки в Китай, Россию и теперь в США. «За год я встречался со всеми мировыми лидерами. Вероятно, международная изоляция выглядит совсем не так, как это изображает оппозиция», — заключил Фицо.
Фицо подчеркнул, что представители США заинтересованы в словацкой точке зрения по этому вопросу.
Американские чиновники… знают, что мы не брюссельские попугаи и что мы уже давно выражаем собственное, суверенное мнение по поводу войны на Украине. Словацкая суверенная внешняя политика приносит плоды во всех уголках мира. Если мы свободно выражаем свое мнение, нас принимают как равноправных партнеров.
Он также добавил, что по вопросу Европейского союза он и Трамп пришли к «полному согласию»: оба считают, что Евросоюз находится в глубоком кризисе, особенно в областях конкурентоспособности, энергетики и миграции.
В сфере двухсторонних отношений доминировала тема гражданской ядерной программы. Словакия заинтересована в межправительственном соглашении с США, и Фицо подчеркнул, что будущее энергетики лежит не в возобновляемых источниках, а в ядерной энергетике.