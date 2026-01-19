Премьер-министр Японии решила распустить нижнюю палату парламента 23 января

«Сегодня как премьер-министр я приняла решение распустить палату представителей парламента 23 января», — сказала она. Говоря о причинах такого решения, Такаити отметила, что решение о том, должна ли она быть главой правительства, «за народом».
«Я бы хотела, чтобы народ сам решил, может ли он доверить управление страной мне», — добавила премьер, напомнив, что в Японии премьер-министра выбирают депутаты парламента, однако во время последних выборов в 2024 года не шло речи о том, что она может возглавить правительство.
