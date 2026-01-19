«Давайте сотрудничать. Что мы косо смотрим друг на друга?… Мы хотим быть не какой-то разделительной линией, мы хотим быть мостом между Востоком и Западом», — сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Кировской области России Александром Соколовым.
Минск хочет быть мостом между Востоком и Западом, заявил Лукашенко
МИНСК, 19 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ЕС к сотрудничеству, заявив, что Минск хочет быть не разделительной линией, а мостом между Западом и Востоком.