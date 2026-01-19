Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минск хочет быть мостом между Востоком и Западом, заявил Лукашенко

МИНСК, 19 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ЕС к сотрудничеству, заявив, что Минск хочет быть не разделительной линией, а мостом между Западом и Востоком.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Давайте сотрудничать. Что мы косо смотрим друг на друга?… Мы хотим быть не какой-то разделительной линией, мы хотим быть мостом между Востоком и Западом», — сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с губернатором Кировской области России Александром Соколовым.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше