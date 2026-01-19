Ричмонд
Узбекистан обгонит Казахстан по уровню урбанизации к 2050 году

К 2050 году Узбекистан станет лидером Центральной Азии по уровню урбанизации, обогнав Казахстан, передает Ranking со ссылкой на данные ООН.

Источник: Курсив

В крупных городах республики будут проживать 54,6% населения, тогда как в Казахстане — 51%.

К 2050 году доля сельского населения в РУз останется самой низкой в регионе — 8,7%, тогда как в РК самой высокой в Центральной Азии — 18,7%.

Если говорить о показателях за 2025 год, то в Центральной Азии 41,1% населения проживало в крупных городах, 41,6% — в малых и средних, а 17,3% — в сельской местности.

Самый высокий уровень урбанизации был в Казахстане: 45,3% жителей жили в крупных городах. Еще 32,2% приходилось на малые и средние города, а 22,4% — на село.

Узбекистан за 2025 год занял второе место в регионе по уровню урбанизации. В крупных городах проживали 43,8% населения, еще 43,4% — в малых и средних городах. Доля сельских жителей была самой низкой в Центральной Азии и составила 12,8%.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в крупных городах Азии будут жить 46,1% населения региона к 2050 году.

