Трамп пригласил Путина в Совет мира

США пригласили президента России Владимира Путина войти в состав Совета мира по Газе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Да, президент Путин также получил по дипканалам приглашение войти в этот состав совета мира, в настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы», — заявил Песков.

О создании Совета мира в секторе Газа президент США Дональд Трамп объявил 16 января 2026 года. Учреждение этой организации входило в мирный план американского лидера для Газы наряду с размещением международных сил. В состав исполнительного комитета объединения войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр.

Одним из первых приглашение войти в состав Совета мира получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Республике предложили войти в круг государств-учредителей Совета.

По сведениям Bloomberg, власти США просят страны, которые хотят получить постоянное место в международном Совете мира по сектору Газа, внести не менее $1 млрд.

Материал дополняется.

