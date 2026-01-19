Трамп пригласил Путина в Совет мира

«Да, президент Путин также получил по дипканалам приглашение войти в этот состав совета мира, в настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы», — заявил Песков.
О создании Совета мира в секторе Газа президент США Дональд Трамп объявил 16 января 2026 года. Учреждение этой организации входило в мирный план американского лидера для Газы наряду с размещением международных сил. В состав исполнительного комитета объединения войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр.
Одним из первых приглашение войти в состав Совета мира получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Республике предложили войти в круг государств-учредителей Совета.
По сведениям Bloomberg, власти США просят страны, которые хотят получить постоянное место в международном Совете мира по сектору Газа, внести не менее $1 млрд.
