Лукашенко высказался о действиях канцлера ФРГ Мерца из-за решений США

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Кировской области России Александром Соколовым, которая проходит во Дворце Независимости, высказался о последних действиях канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за решений США. Подробности пишет БелТА.
Глава Беларуси назвал место Европы, уточнив, что он рад тому, что Европа наконец-то поняла, где их счастье:
— Задолго до всяких проблем, которые у них сложились, публично говорил о том, что место Европы вместе с нами, с Россией. Это наш дом, здесь надо искать счастье.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в тот момент Европа этого не поняла, а если и поняла, то у нее не хватило духу, чтобы все реализовать. Президент также обратил внимание, что уже сегодня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости проводить собственную политику и в случае, если Соединенные Штаты Америки введут пошлины, то им готовы будут ответить большими пошлинами.
