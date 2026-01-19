Лукашенко высказался о действиях канцлера ФРГ Мерца из-за решений США

Александр Лукашенко подчеркнул, что в тот момент Европа этого не поняла, а если и поняла, то у нее не хватило духу, чтобы все реализовать. Президент также обратил внимание, что уже сегодня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости проводить собственную политику и в случае, если Соединенные Штаты Америки введут пошлины, то им готовы будут ответить большими пошлинами.