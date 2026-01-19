Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 19 января: главное

Владимир Путин получил приглашение войти в «Совет мира» по Газе, эта возможность изучается.
Да, действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам приглашение войти в этот состав Совета мира, в настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной с тем, чтобы прояснить все нюансы.
РФ анализирует все происходящее вокруг Гренландии.
Кремль не комментирует утверждения по поводу «интересов» России в Гренландии.
В Кремле согласны с оценками, что Трамп, решив вопрос с принадлежностью Гренландии, войдет в мировую историю.
РФ находится в постоянном контакте с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес по дипломатическим каналам.
Пока у Путина в ближайших планах нет разговора с Делси Родригес, но он может быть оперативно организован.
Владимир Путин относится к Крещению как к большому празднику. Президент России на Крещение традиционно окунался в прорубь.
19 января Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.