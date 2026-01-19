Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 19 января: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин получил приглашение войти в «Совет мира» по Газе, эта возможность изучается.

Да, действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам приглашение войти в этот состав Совета мира, в настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной с тем, чтобы прояснить все нюансы.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

РФ анализирует все происходящее вокруг Гренландии.

Кремль не комментирует утверждения по поводу «интересов» России в Гренландии.

В Кремле согласны с оценками, что Трамп, решив вопрос с принадлежностью Гренландии, войдет в мировую историю.

РФ находится в постоянном контакте с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес по дипломатическим каналам.

Пока у Путина в ближайших планах нет разговора с Делси Родригес, но он может быть оперативно организован.

Владимир Путин относится к Крещению как к большому празднику. Президент России на Крещение традиционно окунался в прорубь.

19 января Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

