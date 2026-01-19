Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 19 января: главное

Да, действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам приглашение войти в этот состав Совета мира, в настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной с тем, чтобы прояснить все нюансы.