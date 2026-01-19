СМИ: Израиль публично разругался с США из-за Турции и Катара

Но Трамп счел, что Турция и Катар, у которых налажены хорошие отношения с членами ХАМАС и в которых проживают высокопоставленные политические деятели группировки, могут помочь убедить ХАМАС уступить власть и разоружиться. По словам аналитиков, решение Трампа о привлечении Турции и Катара создаст борьбу за влияние на президента США и его мирный план для Газы.