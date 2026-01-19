Ричмонд
СМИ: Израиль публично разругался с США из-за Турции и Катара

Израиль в субботу вступил в публичный конфликт с США из-за потенциального участия Турции и Катара в контроле за ситуацией в Газе, сообщают зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Администрация Дональда Трампа в среду объявила, что разработанный США план прекращения огня в Газе вступает во вторую фазу. Она включает создание нового Палестинского комитета в Газе, развертывание международных сил безопасности, разоружение ХАМАС и восстановление пострадавшей от войны территории.

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что приглашение президентом США представителей Турции и Катара в Палестинский комитет, который будет контролироваться исполнительным комитетом «Совета мира», вызвало резкие возражения со стороны Тель-Авива.

Это стало редким случаем публичного несогласия между США и Израилем, отмечает WSJ.

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что «Совет мира», созданный Белым домом для продвижения мирного плана, «не скоординирован с Израилем и противоречит его политике». Он также поручил Министерству иностранных дел связаться с госсекретарем США Марко Рубио.

Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир поддержал Нетаньяху и призвал его отдать приказ военным готовиться к возобновлению войны с ХАМАС. Министр финансов Бецалель Смотрич, еще один ультраправый союзник Нетаньяху, написал в соцсетях, что «страны, которые поддерживали жизнь ХАМАСА, не могут прийти ему на смену».

Комментарии Тель-Авива отражают глубокое недоверие Израиля к Турции и Катару из-за их поддержки движения ХАМАС.

Но Трамп счел, что Турция и Катар, у которых налажены хорошие отношения с членами ХАМАС и в которых проживают высокопоставленные политические деятели группировки, могут помочь убедить ХАМАС уступить власть и разоружиться. По словам аналитиков, решение Трампа о привлечении Турции и Катара создаст борьбу за влияние на президента США и его мирный план для Газы.

Включение представителей Турции и Катара в состав «Совета мира» свидетельствует о недостаточной координации действий США и Израиля в отношении будущего Газы, резюмирует WSJ.

Мы не сообщили Нетаньяху заранее о составе исполнительного комитета. Он не ожидал представителей Турции и Катара, но Газа теперь — наше дело, а не его.

американский чиновник

Источник добавил израильскому каналу Channel 12, что, если Нетаньяху «хочет, чтобы администрация Трампа занималась Газой, это будет делаться по-американски».

