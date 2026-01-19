Ричмонд
Лукашенко объяснил, зачем Трампу нужны Венесуэла и Гренландия

Лукашенко похвалил Трампа за прямоту, упомянув Венесуэлу и Гренландию.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Кировской области России Александром Соколовым, которая проходит 19 января, объяснил, зачем президенту США Дональду Трампу нужны Венесуэла и Гренландия. Об этом сообщает БелТА.

— Смотрите, он открыто говорит: «Нам надо Венесуэла, потому что там есть нефть. Нам надо Гренландия, потому что для обороны важно и редкоземельные металлы, нефть, газ — все там есть». Он открыто об этом говорит, — заявил Александр Лукашенко.

Президент признался, что подобного не приемлют дипломаты, да и он сам. По его словам, Трамп мог бы промолчать про нефть в Венесуэле и делать акцент на наркобаронов, бороться против них. Однако, добавляет глава Беларуси, президент США в открытую заявляет, что ему нужна нефть:

— «И если вы, европейцы, наше не будете покупать, то вам хана, мы вас всех перебьем и так далее и тому подобное». В открытую.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал место Европы.

Тем временем Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не пройдет венесуэльский сценарий: «Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено».

Кроме того, Лукашенко высказался о действиях канцлера ФРГ Мерца из-за решений США.

