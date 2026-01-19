«Дональд Трамп рушит мировой экономический порядок»

Тот самый форум, на котором когда-то Грета Тунберг с главной сцены произнесла «наш дом в огне», говоря о климатическом кризисе; на котором на волне движения #MeToo чествовали состав сопредседателей, состоящий исключительно из женщин; который подтолкнул правительства следить за прогрессом в реализации Парижского соглашения ООН и целей устойчивого развития, теперь расчищает место для повестки дня трамповского движения MAGA. И все это в то время, когда президент США в очередной раз наплевал на мировую дипломатию, пригрозив ввести пошлины в отношении европейских стран за то, что они мешают его захвату Гренландии.