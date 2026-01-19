«Думаю, надо предупредить начальников… Но, наверное же, знают». Лукашенко высказался об утечке на теплотрассе, из-за чего в ряде районов Минска нарушилась подача тепла в батареи

— Вот я болею сейчас этим вопросом. Говорят, где-то там под Минском что-то под утро утечку стало давать (подробнее мы писали здесь). Теплотрасса — повысили давление… Как обычно. И я подумал три дня назад: думаю, надо предупредить начальников… Но, наверное же, знают: ну дайте вы немножко прохладнее теплоноситель — воду или еще что-то, но, чтобы она была постоянно, — заявил глава Беларуси.