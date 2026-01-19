«Думаю, надо предупредить начальников… Но, наверное же, знают». Лукашенко высказался об утечке на теплотрассе, из-за чего в ряде районов Минска нарушилась подача тепла в батареи

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 19 января, на встрече с губернатором Кировской области России Александром Соколовым во Дворце Независимости, сказал об утечке, из-за которой в части Минска нарушилась подача тепла. Подробности пишет БелТА.
Александр Лукашенко высказался про снежную и морозную погоду, которая установилась в стране, заявив, что белорусы холода не боятся. Он также отметил, что главным является то, чтобы теплотрассы подобную погоду выдерживали.
— Вот я болею сейчас этим вопросом. Говорят, где-то там под Минском что-то под утро утечку стало давать (подробнее мы писали здесь). Теплотрасса — повысили давление… Как обычно. И я подумал три дня назад: думаю, надо предупредить начальников… Но, наверное же, знают: ну дайте вы немножко прохладнее теплоноситель — воду или еще что-то, но, чтобы она была постоянно, — заявил глава Беларуси.
По его словам, на данный момент были найдены резервные источники для решений возникшей проблемы. Глава государства в данных ситуациях рекомендует не переусердствовать с температурой ради сохранности отопительной системы. Он уточнил: если не 90 градусов вода в трубах, а 80 градусов и давление меньше, то в комнате было бы немного прохладнее:
— Не 25, а 20 градусов. Достаточно в доме.
Ранее «Минскэнерго» сказало о ситуации с подачей тепла после порыва на теплотрассе 19 января: «Развернуты пиково-резервные котельные».
Тем временем власти обещали поднять температуру теплоснабжения в Минске за пару часов.
