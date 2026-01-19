Ричмонд
Reuters узнал о визите Дмитриева в Давос для встреч с делегацией США

Специальный посланник президента России Кирилл Дмитриев посетит Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе для встреч с членами делегации США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

Главный переговорщик с украинской стороны Рустем Умеров заявил накануне, что переговоры с американскими официальными лицами по урегулированию конфликта продолжатся на ВЭФ на этой неделе, напомнило агентство.

Форум пройдет с 19 по 23 января. Представители политической и бизнес-элиты обсудят проблемы международной безопасности и экономические темы, вопрос искусственного интеллекта. Главной темой мероприятия заявлен «Дух диалога».

По данным The Financial Times, изначально в повестке значились украинские мирные переговоры, однако из-за внешнеполитической активности и угроз со стороны США тема была скорректирована, чтобы обсудить также ситуацию вокруг Гренландии. Сам американский лидер Дональд Трамп будет находиться на швейцарском форуме с 21 по 22 января и проведет закрытые встречи с европейскими лидерами и примет участие в расширенных консультациях между западными странами, поддерживающими Украину, говорится в статье.

Официальных российских лиц и представителей бизнеса не звали на мероприятие с 2022 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о разногласиях Киева и Вашингтона по ряду вопросов. По его словам, Украина не принимает ультиматумы и должна иметь гарантии, что боевые действия не возобновятся после смены власти в США.

Трамп в середине января назвал Зеленского причиной того, что мирное соглашение между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона до сих пор не подписано. По мнению главы Белого дома, Путин «готов заключить сделку». В Кремле с мнением Трампа согласны.

