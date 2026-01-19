Reuters узнал о визите Дмитриева в Давос для встреч с делегацией США

По данным The Financial Times, изначально в повестке значились украинские мирные переговоры, однако из-за внешнеполитической активности и угроз со стороны США тема была скорректирована, чтобы обсудить также ситуацию вокруг Гренландии. Сам американский лидер Дональд Трамп будет находиться на швейцарском форуме с 21 по 22 января и проведет закрытые встречи с европейскими лидерами и примет участие в расширенных консультациях между западными странами, поддерживающими Украину, говорится в статье.