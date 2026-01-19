Лукашенко сказал о конце украинского конфликта: «Как никогда есть возможность»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Кировской области России Александром Соколовым в понедельник, 19 января, сказал, что как никогда есть возможность завершить украинский конфликт. Об этом пишет БелТА.
Глава государства обратил внимание, что как никогда есть возможность завершения украинского конфликта:
— Как бы там украинцы сегодня ни артачились, все равно надо идти к тому, чтобы на этой земле был мир.
Александр Лукашенко объяснил: украинцам следует понимать, что важно не то, что «кусочек туда, кусочек сюда» этой территории. Он заявил, что подобное болезненно для любой страны, однако люди сами разберутся, где им жить. Глава государства уточнил, что не территория и не земля все решает, а люди определятся и разберутся:
— Если с Россией им будет удобно, как Крыму и другим, они будут жить. Будут жить в России и понимать, что кто-то им больше может помочь, как сейчас даже в трудные времена Россия там работает.
Президент заметил: если будет людям удобнее на украинской территории, то никто их не удержит. По его словам, время пройдет и все расставить на свои места и именно из этого нужно исходить на территории Украины, «а не гробить каждый день тысячи, тысячи людей».
— И миллионы сбежавших из Украины, которые могут и не вернуться туда уже в спокойное время. Вот это надо видеть прежде всего… И потом, я украинцам всегда намекаю, насколько это возможно. Никто, кроме нас, им не поможет в послевоенное время, — подчеркнул президент.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал место Европы.
Кстати, Лукашенко заявил, что не знает, куда повернется бешеный и ошалевший мир в 2026.
Тем временем Лукашенко высказался об утечке на теплотрассе, из-за чего в ряде районов Минска нарушилась подача тепла в батареи: «Думаю, надо предупредить начальников… Но, наверное же, знают».