СМИ: Трамп усилил критику в адрес еще одного арктического соседа — Канады

Согласно статье, Трамп считает, что Канаде необходимо больше тратить на свою оборону, поскольку сейчас она не в состоянии защитить свои границы от любого посягательства со стороны России или Китая. «Им (Канаде), безусловно, нужно усилить свою игру, когда речь заходит о возможностях в Арктике», — сказал один из американских чиновников, добавив, что уязвимость Канады «неприемлема, учитывая сегодняшние угрозы».
По словам собеседников, размещение американских войск на территории вдоль северной границы Канады сейчас не обсуждается и, в отличие от Гренландии, Трамп не стремится купить Канаду и не говорит, что может захватить ее с помощью силы.
В частном порядке официальные лица США ведут переговоры с официальными лицами Канады о расширении сотрудничества между вооруженными силами двух стран в Арктике. Обсуждаемые варианты, по данным NBC, включают обновление в Канаде систем раннего оповещения о приближении противника к территории или водам страны, расширение совместных военных учений и операций США и Канады, а также усиление совместного воздушного и водного патрулирования и патрулирования американскими кораблями в Арктике.
Канадское онлайн-издание Maclean’s предполагает, что, если Трамп все же решится на конфронтацию с Канадой, США могут направить ледоколы береговой охраны по водным путям Северо-Западного прохода, чтобы оспорить претензии Канады на суверенитет в Арктике. Они могут профинансировать и признать движение за независимость в Альберте в попытке разделить Канаду и улучшить доступ к нефти Альберты. Вашингтон будет настаивать на подчинении Канады военным США посредством закупок и участия в системе противоракетной обороны космического базирования «Золотой купол», говорится в статье.
Кроме того, администрация Трампа, по версии Maclean’s, может переписать правила торговых соглашений с Канадой и потребовать, чтобы Канада разорвала дипломатические отношения с Кубой. США будут пытаться блокировать усилия канадского правительства по диверсификации рынков, наращиванию потенциала для мобилизации ресурсов, независимых от США, закупке товаров (включая оборонные контракты), которые обеспечивают Оттаве независимые возможности.
Это, как опасается издание, ограничит способность Канады регулировать искусственный интеллект и создавать альтернативы доминированию американских технологических компаний, а также вызовет экономические потрясения и волатильность на канадских рынках и сделает Канаду более зависимой от США.