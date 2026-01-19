СМИ: Трамп усилил критику в адрес еще одного арктического соседа — Канады

Канадское онлайн-издание Maclean’s предполагает, что, если Трамп все же решится на конфронтацию с Канадой, США могут направить ледоколы береговой охраны по водным путям Северо-Западного прохода, чтобы оспорить претензии Канады на суверенитет в Арктике. Они могут профинансировать и признать движение за независимость в Альберте в попытке разделить Канаду и улучшить доступ к нефти Альберты. Вашингтон будет настаивать на подчинении Канады военным США посредством закупок и участия в системе противоракетной обороны космического базирования «Золотой купол», говорится в статье.