Лукашенко сказал, что Украина не должна зацикливаться на вопросе территорий

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 19 января, на встрече с губернатором Кировской области России Александром Соколовым, сказал, что Украина не должна зацикливаться на вопросе территорий. Подробности сообщает БелТА.
Глава государства подчеркнул, что как никогда есть возможность завершить украинский конфликт. Он заметил, что украинцам необходимо понимать следующее: важно не то, что «кусочек туда, кусочек сюда» этой территории.
Президент Беларуси уточнил, что подобный вопрос с территориями является болезненным для любой страны, но люди смогут сами разобраться, где именно им жить. Он добавил, что не территория и не земля решает.
Александр Лукашенко отметил: если людям будет удобно с Россией, как в Крыму и другим, то они будут там жить:
— Будут жить в России и понимать, что кто-то им больше может помочь, как сейчас даже в трудные времена Россия там работает. Если в Украине — никто их не удержит. Пройдет время и все расставит на свои места.
По словам главы государства, именно из этого следует исходить на территории Украины, «а не гробить каждый день тысячи, тысячи людей».
— И миллионы сбежавших из Украины, которые могут и не вернуться туда уже в спокойное время. Вот это надо видеть прежде всего, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент заявил, о чем всегда, насколько это возможно, намекает украинцам:
— Никто, кроме нас, им не поможет в послевоенное время.
Тем временем Александр Лукашенко высказался о действиях канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за решений США.
Ранее Лукашенко назвал место Европы.
Кроме того, Лукашенко объяснил, зачем Трампу нужны Венесуэла и Гренландия.