Трамп заявил, что не чувствует себя обязанным думать о мире без Нобелевской премии

Дональд Трамп написал письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре, в котором заявил, что раз его страна не присудила ему Нобелевскую премию мира, то он больше не считает себя обязанным думать исключительно о мире. Также он снова отметил, что Дания неспособна защитить Гренландию от России и Китая, и усомнился в ее «праве собственности» на остров. В Норвегии получение письма подтвердили — Стёре добавил, что несколько раз объяснял Трампу, что премию присуждает не страна, а независимый Нобелевский комитет.