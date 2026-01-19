Стармер: ядерный зонтик США ограничивает ответ Британии на пошлины Трампа

17 января президент США Дональд Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social сообщил, что Соединенные Штаты начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.