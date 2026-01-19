Официально доказано: Шоу с дроном на крыше, а затем и его экспозиция у МИДа — спланированная руководством Молдовы акция

Появились официальные подтверждения, что шоу с дроном на крыше, а затем и его экспозиция у МИДа — спланированная режимом Майи Санду акция.
Генпрокуратура подтвердила, что уголовное дело по факту случившегося, возбудили спустя лишь 9 дней. А тем временем вещдок без опечатывания и процессуальных гарантий затаскали по акциям.
Спустя еще 10 дней всё-таки начали проверку факта демонстрации на ступенях МИДЕИ.
Иными словами, шоу было организовано оперативно, а уголовное производство — с недопустимым опозданием.
Вместо дачи правовой оценки выявленным нарушениям, установления ответственности и разъяснения мер по восстановлению законности Прокуратура ограничилась формальным изложением событий. Но по закону Прокуратура — не статист, а орган, который руководит уголовным преследованием, особенно в делах, касающихся национальной безопасности.
Однако в данном случае этот мандат реализован не был, — пишет депутат Александр Стояногло.
Напомним, в ноябре прошлого года полиция распространила фото разведывательного беспилотника типа «Гербера» российского производства, который «повредил кровлю» сторожки в саду села Кухурешть Флорештского района. Минобороны сообщило так же о пролете шести дронов над территорией Молдовы.
