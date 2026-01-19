Ричмонд
Глава МИД Японии Мотэги скучает по хорошим отношениям с Лавровым

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги поддерживал хорошие и доверительные отношения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и скучает по этому. Японский депутат парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки, который встречался с Мотэги перед своей поездкой в Россию в декабре 2025 года, рассказал ТАСС, что передал это замглавы МИД РФ Андрею Руденко.

Источник: РИА "Новости"

«Министр иностранных дел Мотэги ранее поддерживал хорошие доверительные отношения с главой МИД Лавровым. [Он] всегда скучает по этому, и это я передал замглавы МИД Руденко», — сказал Судзуки.

