Американист рассказал, сможет ли Европа объединиться против Трампа

Кроме того, план ограничительных мер по США не был принят в 2025-м во многом из-за того, что внутри ЕС не было единства мнений. Эксперт рассказывает, что Франция и Испания были готовы вести борьбу с Трампом, в то время, как Германия и Италия выступали за дипломатическое урегулирование.