Американист рассказал, сможет ли Европа объединиться против Трампа

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз готов ввести пошлины на товары из США на сумму 93 млрд евро. Кроме того, обсуждается ограничение доступа американских компаний на европейский рынок, возможности инвестировать средства и получать госконтракты в странах ЕС. Данные меры рассматриваются как возможный ответ на намерение США ввести 10% пошлины для восьми стран из-за Гренландии.
Политолог отмечает, что эти экономические ограничения для США были разработаны еще весной 2025 года. Но тогда ЕС не решился противостоять США.
«Стратегией было обмануть Белый дом, наобещать фантастические инвестиции в 750 миллиардов долларов, которые так и не дошли до американской экономики. И перетерпеть давление Трампа», — поясняет Дудаков.
Кроме того, план ограничительных мер по США не был принят в 2025-м во многом из-за того, что внутри ЕС не было единства мнений. Эксперт рассказывает, что Франция и Испания были готовы вести борьбу с Трампом, в то время, как Германия и Италия выступали за дипломатическое урегулирование.
Сейчас действия Трампа критикуют практически все, в том числе его идеологические союзники из числа представителей ультраправой партии «Альтернатива для Германии».
Европейские правые оказались в сложном положении. Ведь настрой избирателей в Евросоюзе однозначно антитрамповский. Поэтому теперь приходится публично отстраняться от политики республиканской администрации. И двигаться в сторону суверенизма и автономии от США.
Ключевой проблемой принятия санкционных мер для США является зависимость Евросоюза от поставок американского газа.
Ранее Politico сообщало, что поставки СПГ из США составляют 27% от общего импорта газа в Европу. К 2030 году они могут вырасти до 40%.
В европейских столицах полагают, что влияние энергетического лобби в США не даст администрации Трампа полностью остановить экспорт газа в ЕС. Дудаков считает, что сложившаяся политическая ситуация ускоряет процессы по диверсификации цепочек поставок. Пока же США с Европой готовятся обмениваться ударами, которые будут все болезненнее, резюмирует эксперт.