Путин обсудил с Совбезом формирование многополярного мира

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза актуальные вопросы безопасности.

Источник: © РИА Новости

«У нас сегодня два вопроса. Один касается текущих вопросов в сфере безопасности», — сказал он на оперативном совещании.

Также глава государства предложил обсудить участие России в строительстве многополярного мира. Свои соображения на этот счет представил глава МИД Сергей Лавров.

Совещание стало первым в новом году, предыдущее прошло 26 декабря. В этот раз в нем приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Государственной думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директора ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

