Лукашенко предложил сотрудничество ЕС, сказав не делить Беларусь и Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Кировской области России Александром Соколовым в понедельник, 19 января, предложил сотрудничество ЕС, сказав не делить Беларусь и Россию. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Александр Лукашенко заявил, что не хочет, чтобы была конфронтация с американцами. Он добавил, что Евросоюз является мощным и технологичным объединением:
— Ну будьте вы достойны того, чтобы зваться Европейским союзом, здесь же умные люди живут. Огромное количество людей. Давайте сотрудничать, что мы косо смотрим друг на друга.
Президент обратил внимание, что Беларусь не хочет быть какой-то разделительной линией и уточнив — страна хочет быть мостом между Востоком и Западом, как это всегда и было. Он предупредил, обращаясь к ЕС, что Беларусь и Россию делить не нужно.
— Нас уже трудно разделить. В оборонном плане мы с Россией тут как единое целое, и на нас смотреть отдельно — на Беларусь, отдельно на Россию — нет никакого смысла. Кому-то хочется, может быть, но так не будет. Мы готовы защищать свои интересы, — отметил глава Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал место Европы.
Тем временем Лукашенко высказался об утечке на теплотрассе, из-за чего в ряде районов Минска нарушилась подача тепла в батареи: «Думаю, надо предупредить начальников… Но, наверное же, знают».
Кроме того, Лукашенко сказал о конце украинского конфликта: «Как никогда есть возможность».