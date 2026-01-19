Ричмонд
Как в Госдуме отреагировали на приглашение Путина в Совет мира

Приглашение президента России Владимира Путина войти в состав Совета мира по сектору Газа — свидетельство признания Вашингтоном роли Москвы в обеспечении международной безопасности. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению парламентария, даже сам факт приглашения — уже позитивный сигнал. Это подтверждает высокий авторитет российского лидера в международном сообществе. «Теперь слово за нашим президентом», — отметил собеседник «Ленты.ру». Он добавил, что США, очевидно, считают, что Россия — полноценный участник процесса построения новой архитектуры безопасности в мире.

Швыткин акцентировал внимание на трансформации отношения США к России после смены администраций в Белом доме. Депутат считает, что сейчас Вашингтон рассматривает Москву как партнера по некоторым вопросам.

Политик уточнил, что пока США и Россия не стали союзниками, но тесно сотрудничают в решении вопросов разрешения военных конфликтов. Швыткин подчеркнул, что позиция Белого дома по Ирану и Венесуэле не устраивает Кремль.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер получил предложение занять место в Совете мира по сектору Газа. Он уточнил, что Москва ждет условий от Вашингтона.

