Она привела сообщение СМИ, где анонимный чиновник указал, что представители институтов объединения слишком мало шутят в своих заявлениях и это вредит доведению их посланий до публики.
«На мой взгляд, недостаток шуток с лихвой компенсируется анекдотичностью политики ЕС», — написала она в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что в этом контексте и без юмора «обхохочешься».
Ранее в этот день газета Politico сообщила, что ЕС умышленно нарушал красные линии России во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Реакция ЕС, как считает издание, часто сводилась к саботажу усилий президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 18 января посоветовал главе евродипломатии Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X (бывш. Twitter). Он напомнил о недавней публикации газеты Politico о Каллас, где журналисты рассказали, как она в шутку предложила начать выпивать из-за мировой нестабильности.
Захарова, отвечая на вопрос «Известий», 15 января сообщила, что позиция России по украинскому конфликту известна и не нуждается в дополнительных сигналах. Москва открыта для равноправного диалога. Она подчеркнула, что Россия не видит ни малейшей готовности к диалогу с европейской стороны.