Захарова назвала политику Евросоюза анекдотичной

Захарова, отвечая на вопрос «Известий», 15 января сообщила, что позиция России по украинскому конфликту известна и не нуждается в дополнительных сигналах. Москва открыта для равноправного диалога. Она подчеркнула, что Россия не видит ни малейшей готовности к диалогу с европейской стороны.