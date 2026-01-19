Эксперт рассказал о реальной ситуации с протестами в Иране

Эксперт уточнил, что большинство протестных акций в Иране проводились в ночное время. На следующий день участники демонстраций и беспорядков рассказывали о них в Telegram-каналах, используя «Старлинк». Он уточнил, что через мессенджер протесты не только освещались, но и координировались, пишет RTVI.
Маргоев добавил, что все подобные каналы ведутся на персидском языке, и по ним можно оценить мощность протестов и узнать об их очагах.
По словам эксперта, в настоящее время сложно однозначно ответить на вопрос: закончились ли протесты или люди еще продолжают выходить на улицы.
«Совершенно точно, острая фаза пройдена. Мы это видим и по количеству роликов, которые размещаются в этих Telegram-каналах, и по агрессивности тех или иных выступлений, которые запечатлены на этих видео. Поэтому так или иначе можно сказать о том, что пик пройден», — резюмировал Маргоев.
Напомним, протесты в Иране вспыхнули в конце декабря из-за экономического кризиса. По данным властей Исламской Республики, протестные группы поддерживались из-за границы, в том числе из США и Израиля. Экономические требования манифестантов сменились политическими — участники акций призывали сменить власть в Иране.