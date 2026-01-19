Ричмонд
Российских дипломатов не пригласили на годовщину освобождения Освенцима

ВАРШАВА, 19 янв — РИА Новости. Польские власти не пригласили посольство России на официальное празднование 81-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

Источник: © РИА Новости

«Нас не приглашали, как и в прошлые годы», — рассказал собеседник агентства.

«Тем не менее, мы храним и будем хранить память о жертвах концлагеря и подвиге советских солдат, освободивших его», — добавил дипломат.

27 января официально будет отмечаться 81-я годовщина освобождения немецкого нацистского концлагеря в Освенциме. Почетное покровительство этому событию взял на себя президент Польши Кароль Навроцкий.

В мероприятиях традиционно будут принимать участие выжившие узники Освенцима, а также иностранные делегации.

Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов оста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреев, погибли в Аушвице в 1941—1945 годах. Всего в ходе оста погибли около шести миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2025 году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.

