Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов оста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреев, погибли в Аушвице в 1941—1945 годах. Всего в ходе оста погибли около шести миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2025 году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.