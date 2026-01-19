Лукашенко сказал, в чем Беларуси нужны железные гарантии

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Кировской области России Александром Соколовым в понедельник, 19 января, которая состоялась во Дворце Независимости, сказал, в чем Беларуси нужны железные гарантии. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства, обращаясь к губернатору Кировской области РФ, заметил, что если у него будет желание, то он сможет ознакомиться с образцами техники, которая представлена на Минском автозаводе, на «Белкоммунмаше».
— И пассажирская техника у нас неплохая, притом на разных видах топлива. И двигатели внутреннего сгорания, и на природном газе, и на других видах топлива, электромобили. Мы сейчас активно этим занимаемся. Электробусы, — заметил Александр Лукашенко.
Президент уточнил: если техника подходит, то с Кировской областью России Беларусь готова сотрудничать. Вместе с тем глава Беларуси отметил, что знает о финансовых трудностях, которые есть у РФ, подчеркнув:
— У нас, конечно, не огромные в этом плане возможности, но стараемся. Главное — чтобы были гарантии. Мы где-то и с финансами… Поскольку у нас ставка рефинансирования пониже, кредиты более доступные, но нам нужны железные гарантии. Главное, о чем я говорю — техника у нас нормальная: и качество, и цена, но нужны гарантии. И мы готовы и в финансовом отношении сотрудничать, прежде всего, с Российской Федерацией. Но так, чтобы не было потерь или меньше было потерь в этом плане, — уточнил президент.
