Лукашенко сказал, в чем Беларуси нужны железные гарантии

— У нас, конечно, не огромные в этом плане возможности, но стараемся. Главное — чтобы были гарантии. Мы где-то и с финансами… Поскольку у нас ставка рефинансирования пониже, кредиты более доступные, но нам нужны железные гарантии. Главное, о чем я говорю — техника у нас нормальная: и качество, и цена, но нужны гарантии. И мы готовы и в финансовом отношении сотрудничать, прежде всего, с Российской Федерацией. Но так, чтобы не было потерь или меньше было потерь в этом плане, — уточнил президент.