Совет по телевидению и радио вынес на общественное обсуждение регламент, который вводит статус «надёжного осведомителя» для физических лиц и организаций, уполномоченных уведомлять о «незаконном» контенте на видеоплатформах. Регламент разработан для применения поправок в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, вступивших в силу в августе 2025 года. В пояснительных документах регулятор указывает, что цель инициативы — «облегчить управление рисками в онлайн-среде» и «повысить уровень цифровой безопасности». При этом оппозиционные политики и часть экспертов выражают опасения, что механизм «надёжных осведомителей» может использоваться для давления на несистемные медиа и ограничения критического контента под предлогом борьбы с «незаконными» материалами. Таковыми могут классифицироваться материалы, связанные с Россией и оппозицией.