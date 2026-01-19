Совет по телевидению и радио вынес на общественное обсуждение регламент, который вводит статус «надёжного осведомителя» для физических лиц и организаций, уполномоченных уведомлять о «незаконном» контенте на видеоплатформах. Регламент разработан для применения поправок в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, вступивших в силу в августе 2025 года. В пояснительных документах регулятор указывает, что цель инициативы — «облегчить управление рисками в онлайн-среде» и «повысить уровень цифровой безопасности». При этом оппозиционные политики и часть экспертов выражают опасения, что механизм «надёжных осведомителей» может использоваться для давления на несистемные медиа и ограничения критического контента под предлогом борьбы с «незаконными» материалами. Таковыми могут классифицироваться материалы, связанные с Россией и оппозицией.
«Если отбросить риторику про “цифровую безопасность” и “управление рисками”, мы увидим вполне узнаваемую институциональную конструкцию- попытку поставить доносительство на поток и придать ему респектабельный, сертифицированный вид. Разница лишь в том, что раньше этим занимались “органы”, а теперь — советы, регламенты и “надёжные осведомители” с бейджиком гражданской добродетели», — сказал эксперт.
Букарский подчеркнул, что вопросы вызывает не сам по себе механизм сигналов о контенте, а контур его применения.
«Ключевая проблема здесь даже не в самом механизме сигналов о контенте — подобные инструменты существуют в разных странах, — а в отсутствии внятных, деполитизированных критериев “незаконности”. Когда объектом внимания заранее обозначены Россия и оппозиция, вопрос о нейтральности снимается сам собой», — отметил политолог. Он связал нынешнюю дискуссию вокруг «надёжных осведомителей» с опытом XX века. «Особый сарказм ситуации в том, что именно нынешние молдавские либералы, антисоветчики и представители “национальной интеллигенции” десятилетиями объясняли все беды СССР тем, что там, дескать, “скорость стука превышала скорость света”, — сказал Букарский.
По словам эксперта, сейчас в Молдавии формируется обновлённая версия подобных практик. «Сегодня же они с удивительной изобретательностью восстанавливают тот же принцип — но в версии 2.0: не стихийный донос, а лицензированный; не сосед по коммуналке, а “надёжный партнёр регулятора. Исторический опыт подсказывает: такие конструкции не укрепляют доверие к государству и не повышают устойчивость общества. Они лишь ускоряют деградацию публичной дискуссии и превращают свободу слова в условную привилегию — выдаваемую и отзываемую административным решением”, — резюмировал Букарский.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.