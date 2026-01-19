Стояногло обвинил молдавскую прокуратуру в бездействии

Ранее молдавский МИД сообщал, что вызвал назначенного посла России в Молдавии Олега Озерова после пролета шести беспилотных аппаратов над различными районами республики утром 25 ноября, один из которых, по данным ведомства, обнаружили на крыше подсобного строения в населенном пункте Нижние Кухурешты Флорештского района. Во время визита Озерова сотрудники МИД разместили на ступеньках здания дрон, который правоохранительные органы признали вещественным доказательством по делу о незаконном пересечении воздушного пространства, и предъявило его дипломату вместе с нотой протеста. Озеров тогда заявил, что в ходе встречи представители МИД Молдавии не представили никаких доказательств, что пролетевший над республикой дрон был российского производства.