Стояногло обвинил молдавскую прокуратуру в бездействии

Ранее молдавский МИД сообщал, что вызвал назначенного посла России в Молдавии Олега Озерова после пролета шести беспилотных аппаратов над различными районами республики утром 25 ноября, один из которых, по данным ведомства, обнаружили на крыше подсобного строения в населенном пункте Нижние Кухурешты Флорештского района. Во время визита Озерова сотрудники МИД разместили на ступеньках здания дрон, который правоохранительные органы признали вещественным доказательством по делу о незаконном пересечении воздушного пространства, и предъявило его дипломату вместе с нотой протеста. Озеров тогда заявил, что в ходе встречи представители МИД Молдавии не представили никаких доказательств, что пролетевший над республикой дрон был российского производства.
«Вместо дачи правовой оценки выявленным нарушениям, установления ответственности и разъяснения мер по восстановлению законности прокуратура ограничилась формальным изложением событий. Надзорный орган фактически не реализовал свой мандат, хотя речь идет о деле, которое сами власти отнесли к инцидентам с потенциальными рисками для безопасности», — написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он отметил, что последовательность действий правоохранительных органов показывает, что проверка обстоятельств демонстрации беспилотника началась с опозданием. «Проверка факта его демонстрации на ступенях МИД была инициирована лишь спустя ещё десять дней. Иными словами, шоу было организовано оперативно, а уголовное производство — с недопустимым опозданием», — указал бывший генпрокурор.
Согласно официальному ответу генеральной прокуратуры, на который ссылается Стояногло, 25 ноября 2025 года беспилотник незаконно пересек воздушное пространство Молдавии в районе села Нижние Кухурешты Флорештского района, после чего полиция признала аппарат вещественным доказательством и передала его на хранение в специализированное подразделение Генерального инспектората полиции. Уже 26 ноября беспилотник без опечатывания и установленного процессуального режима выставили на ступенях здания МИД.
Инспекторат полиции района Флорешты возбудил уголовное дело по факту незаконного пересечения воздушного пространства только 4 декабря 2025 года, то есть через девять дней после инцидента, следует из ответа прокуратуры, цитируемого Стояногло. Проверка обстоятельств публичной демонстрации дрона у здания министерства началась 14 декабря, когда Инспекторат полиции Буюкань распорядился изучить этот эпизод. Стояногло утверждает, что эти даты указывают на «запаздывание уголовного преследования» по сравнению с оперативной организацией публичной демонстрации беспилотника.
На территории Молдавии неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе.