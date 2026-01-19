Молдавские социалисты обвинили власти в массовом закрытии школ

Односталко подчеркнул, что государство перестало закупать учебники, а школы выживают как могут. Представитель ПСРМ также отметил, что к концу текущего учебного года министерство образования Молдавии может подготовить документы о ликвидации более 70 учебных заведений в районах страны. Депутат также раскритиковал действующую модель финансирования, по которой государство поддерживает школы исходя из числа учеников, а не как институции, обеспечивающие доступ к образованию в сёлах.