Умер экс-глава Минфина Беларуси Николай Корбут

Умер экс-глава министерства финансов Беларуси Николай Корбут. Об этом БелТА сообщили в Министерстве финансов.
Николай Корбут умер в возрасте 77 лет. Прощание пройдет во вторник, 20 января, в храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске. Бывший глава Министерства финансов будет похоронен на Восточном кладбище.
Николай Корбут родился 1 ноября 1948 года в деревне Гутница Слуцкого района. Он окончил Минский финансовый техникум и Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В. В. Куйбышева.
Корбут работал в финансовых органах Минской области, в Министерстве финансов. Также он занимал должность заместителя главы Контрольной палаты. Кроме того, он был первым заместителем председателя правления Национального банка. Министром финансов Беларуси Николай Корбут был в 1997 — 2008 годах. В 2006 году его наградили орденом Почета.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об утечке на теплотрассе, из-за чего в ряде районов Минска нарушилась подача тепла в батареи: «Думаю, надо предупредить начальников… Но, наверное же, знают».
Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать на Крещение 19 января 2026 года.
Тем временем белорусских биатлонистов окончательно не допустили на Олимпиаду в Италии.