Трамп предложил Белоруссии стать учредителем Совета мира

МИНСК, 19 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил белорусскому президенту Александру Лукашенко личное обращение, предложив Белоруссии стать учредителем «Совета мира» по Газе, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

Источник: Пресс-служба президента Республики Беларусь

«Белорусская сторона получила личное обращение президента Соединенных Штатов Америки господина Дональда Трампа в адрес президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. В обращении Беларуси в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать учредителем “Совета мира” — новой международной организации», — говорится в заявлении.

По словам Варанкова, в Минске высоко ценят это обращение.

«Мы высоко ценим, что американская сторона видит Беларусь, и это прямо обозначено в тексте обращения, как государство, готовое взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира, и вести за собой силой примера, инвестировать в безопасное и процветающее будущее для грядущих поколений. Мы также рассматриваем данное предложение как признание личных заслуг и международного авторитета главы белорусского государства», — заявил пресс-секретарь.

