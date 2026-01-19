Стармер убеждал Трампа, что военные НАТО в Гренландии не направлены против США

«Это одна из тем, которую я обсуждал с президентом Трампом вчера. Я имею в виду те силы, которые находились там, чтобы оценить риск со стороны русских. Я надеюсь, что теперь ситуация прояснилась», — сказал глава британского правительства, отвечая на вопросы журналистов после экстренного обращения к нации из-за ситуации вокруг Гренландии.
Ранее несколько стран — членов НАТО, включая Великобританию, отправили своих военнослужащих в Гренландию для участия в подготовке учений «Арктическая выносливость» (Arctic Endurance). Согласно газете The Guardian, Трамп мог интерпретировать этот шаг как действия, направленные против США.
Стармер указал, что в действительности страны НАТО отправкой своих военнослужащих хотели продемонстрировать готовность укрепить безопасность Гренландии на фоне якобы исходящих от РФ и КНР угроз в регионе. Разговор британского премьера с американским президентом состоялся в воскресенье.
Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.