MWM: Европе будет крайне трудно создать аналог российского «Орешника»

После удара 9 января 2026 года российским «Орешником» по украинскому авиационному заводу во Львове, который обслуживал истребители F-16 и МиГ-29 вблизи польской границы, Макрон напомнил о проекте ELSA. Этот проект должен помочь европейцам создать новое оружие, которое, по словам Макрона, «изменит ситуацию в краткосрочной перспективе». В проекте, помимо Франции, участвуют Германия, Польша, Великобритания, Швеция, Италия, и Нидерланды, говорится в статье.
Однако эксперты ставят под сомнение жизнеспособность проекта, пишет MWM.
Тогда как Россия постоянно производит стратегические ракеты в больших масштабах в течение многих лет.
А стратегические силы ядерного сдерживания Британии опираются на ракеты Trident, которые преимущественно разрабатывают и производят Соединенные Штаты.
Издание предполагает, что Франция воспользуется своим опытом разработки межконтинентальной баллистической ракеты подводного базирования M51 для создания аналога, предназначенного для наземного развертывания. Сейчас ракеты M51 находятся на вооружении четырех стратегических подводных лодках класса Le Triomphant. Их дальность действия составляет 11 000 километров, они способны нести десять ядерных боеголовок.
Хотя, как замечает MWM, эти показатели «выгодно отличаются» от дальности полета «Орешника» в 5500 километров и количества его боеголовок (шесть единиц), странам Европы только предстоит создать гиперзвуковые управляемые ракеты, которые могли бы сравниться с теми, что установлены на «Орешнике». К тому же к точности российской ракеты предъявляются гораздо более высокие требования из-за ее оснащения неядерными боеголовками.
А в случае успеха она обойдется в несколько раз дороже российского аналога.