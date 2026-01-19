Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

MWM: Европе будет крайне трудно создать аналог российского «Орешника»

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Европа займется ускоренной разработкой нового оружия большой дальности, аналогичного российской гиперзвуковой баллистической ракете средней дальности «Орешник». Но эксперты сомневаются в успехе этих планов, пишет интернет-издание Military Watch Magazine.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

После удара 9 января 2026 года российским «Орешником» по украинскому авиационному заводу во Львове, который обслуживал истребители F-16 и МиГ-29 вблизи польской границы, Макрон напомнил о проекте ELSA. Этот проект должен помочь европейцам создать новое оружие, которое, по словам Макрона, «изменит ситуацию в краткосрочной перспективе». В проекте, помимо Франции, участвуют Германия, Польша, Великобритания, Швеция, Италия, и Нидерланды, говорится в статье.

Однако эксперты ставят под сомнение жизнеспособность проекта, пишет MWM.

Военно-промышленные комплексы стран-участниц славятся тем, что не способны осуществлять программы со сложными технологиями и завершать их в срок без значительного перерасхода средств.

Тогда как Россия постоянно производит стратегические ракеты в больших масштабах в течение многих лет.

За исключением Франции, ни у одной из европейских стран нет значительного опыта в разработке баллистических ракет.

А стратегические силы ядерного сдерживания Британии опираются на ракеты Trident, которые преимущественно разрабатывают и производят Соединенные Штаты.

Издание предполагает, что Франция воспользуется своим опытом разработки межконтинентальной баллистической ракеты подводного базирования M51 для создания аналога, предназначенного для наземного развертывания. Сейчас ракеты M51 находятся на вооружении четырех стратегических подводных лодках класса Le Triomphant. Их дальность действия составляет 11 000 километров, они способны нести десять ядерных боеголовок.

Хотя, как замечает MWM, эти показатели «выгодно отличаются» от дальности полета «Орешника» в 5500 километров и количества его боеголовок (шесть единиц), странам Европы только предстоит создать гиперзвуковые управляемые ракеты, которые могли бы сравниться с теми, что установлены на «Орешнике». К тому же к точности российской ракеты предъявляются гораздо более высокие требования из-за ее оснащения неядерными боеголовками.

По прогнозу MWM, не самый передовой опыт европейского оборонного сектора и значительные технологические препятствия означают, что в рамках проекта ELSA европейцы вряд ли смогут создать ракету, сравнимую с «Орешником», ранее середины 2030-х годов.

А в случае успеха она обойдется в несколько раз дороже российского аналога.