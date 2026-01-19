MWM: Европе будет крайне трудно создать аналог российского «Орешника»

Хотя, как замечает MWM, эти показатели «выгодно отличаются» от дальности полета «Орешника» в 5500 километров и количества его боеголовок (шесть единиц), странам Европы только предстоит создать гиперзвуковые управляемые ракеты, которые могли бы сравниться с теми, что установлены на «Орешнике». К тому же к точности российской ракеты предъявляются гораздо более высокие требования из-за ее оснащения неядерными боеголовками.